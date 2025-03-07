Сын Андрея Тарковского не знал о существовании режиссёра Сарика Андреасяна

Сын известного во всём мире кинорежиссёра Андрея Тарковского не знал о существовании режиссёра Сарика Андреасяна до инцидента в Московской международной киношколе, получившего широкий общественный резонанс.
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