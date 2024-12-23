Ставшего мэром участника СВО хотят вернуть на фронт за критику коррупции в Кировской области

Участника СВО Никиту Горелова, который стал мэром города Сосновка Кировской области, хотят вновь отправить на фронт после того, как он обвинил администрацию города в коррупции, пишет телеграм-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
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