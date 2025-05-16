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Хуснуллин: на разминирование приграничья Курской области надо больше года

Хуснуллин: на разминирование приграничья Курской области надо больше года

Разминирование приграничных районов Курской области займёт не менее года – такие сроки озвучил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в ходе XVI Международного экономического форума «Россия – Исламский мир: KazanForum».

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