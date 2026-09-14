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Осторожно, дипфейк! В МВД рассказали, как выявить подделку

Осторожно, дипфейк! В МВД рассказали, как выявить подделку

Мошенники активно применяют дипфейки на базе нейросетей для обмана граждан, однако у таких подделок есть заметные изъяны — их реально выявить, сообщали в ведомстве.

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