Свыше 20 брендов планируют выйти на рынок РФ

Отечественный рынок готовятся «штурмовать» новые иностранные бренды. По данным консалтинговой компании NF Group, начать работу в России хотят 23 иностранных бренда, сообщает корреспондент ДОФы со ссылкой на РИА «Новости».
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