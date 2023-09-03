На пульсе времени

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РФ в ООН ответила на протест Америки: «Россия блокирует военные спутники США, потому что больше на такое не способен»

РФ в ООН ответила на протест Америки: «Россия блокирует военные спутники США, потому что больше на такое не способен»

Волна постоянных протестов и претензий США — о том, что Россия нейтрализует [или якобы нейтрализует] военные спутники Америки — докатилась до трибуны ООН.

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Vasiliy
Уборка нужна в космосе. Генеральная
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