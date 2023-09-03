РФ в ООН ответила на протест Америки: «Россия блокирует военные спутники США, потому что больше на такое не способен»

Волна постоянных протестов и претензий США — о том, что Россия нейтрализует [или якобы нейтрализует] военные спутники Америки — докатилась до трибуны ООН.
Популярные статьи
- Вы еще не поняли к чему готовится Россия и в чем главный смысл новой должности Суровикина
- Сидели бы лучше дома: очередная горстка офицеров НАТО была «откалибрована» в Пинчуках — ювелирная работа
- "Мощь НАТО, с которой русские должны будут и мирится и ее уважать", - как авианосец из США неудачно "сигнал" России отправил.
Свежие комментарии