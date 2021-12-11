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"Ему осталось полгода", - говорили врачи

"Ему осталось полгода", - говорили врачи

Приветный привет всем! Наблюдательный пункт как всегда был занят кумушками-соседками с утра. Растущая в центре двора раскидистая ива давала хорошую тень.

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