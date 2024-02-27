Секретные и элитные: чем занимаются силы специальных операций России

В России каждый год отмечают День сил специальных операций. «ФедералПресс» рассказывает, что это за военное подразделение, чем оно занимается и по какой причине праздник в его честь в народе называют Днем вежливых людей.
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