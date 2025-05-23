Более 7,5 млрд рублей направят на ликвидацию последствий разлива мазута в Керченском проливе

Как сообщается на официальном сайте кабмина, выделенные средства поступят в распоряжение Росморречфлота и будут направлены на изготовление и монтаж трех защитных коффердамов - специальных конструкций, которые устанавливаются над затонувшими частями танкеров.
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