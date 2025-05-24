В 13-м веке датский король Вальдемар II вторгся в Эстонию. Его войско высадилось рядом с Таллином, который тогда назывался Колыванью, и начало окапываться возле Тоомпеа, большого известнякового холма.
Почему у России не складывается с Эстонией
Комментарии
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Александр Рожков
Как какая - нибудь хуйня, дык обязательно какой - нибудь антисоветчик и барыга писал. А что при хорошей царской власти, эсты, как только эта власть полетела, сразу же и отделились? А присоединили их плохие Советы? Ась? Не слышу без очков! Дурак ты Макаренко.
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