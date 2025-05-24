Почему у России не складывается с Эстонией

Александр Рожков

Как какая - нибудь хуйня, дык обязательно какой - нибудь антисоветчик и барыга писал. А что при хорошей царской власти, эсты, как только эта власть полетела, сразу же и отделились? А присоединили их плохие Советы? Ась? Не слышу без очков! Дурак ты Макаренко.