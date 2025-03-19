Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Первый трамповский удар

Первый трамповский удар

Ростислав Ищенко *** © Donald J. Trump / t.me/realdonaldtrump Трамп — человек проживший долгую бурную жизнь, привыкший бороться и побеждать, до сих пор демонстрирующий выдающиеся бойцовские качества (чего стоит хотя бы его возвращение в Белый дом, после украденных демократами выборов и четырёх лет преследований со стороны мечтавшей посадить его и посадившей многих его сторонников команды Байдена).

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