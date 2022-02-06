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Эпидемиолог Руженцова заявила, что у большинства детей нет постковидного синдрома после заражения штаммом «омикрон»

Эпидемиолог Руженцова заявила, что у большинства детей нет постковидного синдрома после заражения штаммом «омикрон»

Эпидемиолог Татьяна Руженцова заявила 6 февраля, что, согласно предварительным наблюдениям, большинство детей переносят штамм коронавируса нового типа "омикрон" без последствий для организма.

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