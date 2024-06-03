Дела небесные: «Дьявольская комета» сменилась Парадом планет

Дела небесные: «Дьявольская комета» сменилась Парадом планетВ эту ночь Меркурий, Марс, Юпитер, Сатурн, Нептун и Уран расположились по одну сторону от Солнца и выстроились в почти прямую линию, а так же к ним присоединился серп убывающей Луны.