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Во Франции признали ошибкой игнорирование Западом интересов России

Во Франции признали ошибкой игнорирование Западом интересов России

Игнорирование Западом интересов России стало ошибкой, которая привела к украинскому конфликту. Об этом в интервью Le Journal du Dimanche сообщил экс-госсекретарь при МИД Франции по делам Европы Пьер Лелуш.

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