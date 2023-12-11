Во Франции признали ошибкой игнорирование Западом интересов России

Игнорирование Западом интересов России стало ошибкой, которая привела к украинскому конфликту. Об этом в интервью Le Journal du Dimanche сообщил экс-госсекретарь при МИД Франции по делам Европы Пьер Лелуш.
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