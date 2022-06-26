В Госдуме предложили разрешить заключать первые контракты на службу в ВС России с призванными на службу выпускниками школ

Выпускники школ, подлежащие призыву в ряды российской армии, смогут служить по контракту. В Госдуму поступил проект поправок к закону «О воинской обязанности и воинской службе», убирающий образовательный ценз для заключения первого контракта.
Выпускники школ, подлежащие призыву в ряды российской армии, смогут служить по контракту. В Госдуму поступил проект поправок к закону «О воинской обязанности и воинской службе», убирающий образовательный ценз для заключения первого контракта.
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