Собянин ввел допгарантию по наблюдению пациентов с сердечной недостаточностью

Программа проактивного меднаблюдения охватывает 1, 1 млн жителей Москвы Мэр Москвы Сергей Собянин написал в своем Telegram-канале, что проект проактивного диспансерного наблюдения жителей столицы с хронической сердечной недостаточностью будет продлен на 2024 год.