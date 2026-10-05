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Царьград

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Больше золота и валюты по требованию Минфина. Катасонов уверен: "Тёмная история"

Больше золота и валюты по требованию Минфина. Катасонов уверен: "Тёмная история"

С 7 октября по 6 ноября Минфин планирует приобрести валюту и золото на 279,42 млрд рублей в рамках бюджетного правила.

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