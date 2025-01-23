Царьград IMAGO/Andreas Stroh/Globallookpress Главу киевского режима Владимира Зеленского не только не беспокоит его нелегитимность - он ещё считает возможным щедро раздавать наказы представителям других стран.
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