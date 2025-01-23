"Давить на Россию": Зеленский публично дал приказ Алиеву - в деле о крушении самолёта в Актау ему всё "очевидно"

Ну все люди. как люди, официальная встреча, есть определенные условности... но этот, достал уже своими бомжовскими свитерами и брюками, полное ощущения бича, попавшего в несвойственную ему атмосферу.

Надежда

Так и есть. Шут со спущенными штанами прямо со сцены волей случая попал в "несвойственную ему атмосферу", где ему оч понравилось и теперь его оттуда только "вперед ногами..."