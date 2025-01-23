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"Давить на Россию": Зеленский публично дал приказ Алиеву - в деле о крушении самолёта в Актау ему всё "очевидно"

"Давить на Россию": Зеленский публично дал приказ Алиеву - в деле о крушении самолёта в Актау ему всё "очевидно"

Царьград IMAGO/Andreas Stroh/Globallookpress Главу киевского режима Владимира Зеленского не только не беспокоит его нелегитимность - он ещё считает возможным щедро раздавать наказы представителям других стран.

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Комментарии
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Евгений Петров
Ну все люди. как люди, официальная встреча, есть определенные условности... но этот, достал уже своими бомжовскими свитерами и брюками, полное ощущения бича, попавшего в несвойственную ему атмосферу.
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2 час.
Надежда
Так и есть. Шут со спущенными штанами прямо со сцены волей случая попал в &quot;несвойственную ему атмосферу&quot;, где ему оч понравилось и теперь его оттуда только &quot;вперед ногами...&quot;
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1 час.

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