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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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  • Михаил Мамонов
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  • Михаил Мамонов
    а вот обьясните нам пожалуйста зачем нам эта инфа о какой то там 7ой чешке и ее дедушке .Вондроушова сообщ...
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    Одни евреи ....Мирра Андреева сн...

Маккиннон – 2-й игрок в истории НХЛ с очками в 33+ подряд матчах дома. У Гретцки были серии из 40 и 33 игр

Форвард «Колорадо» набрал 2 (1+1) балла в игре регулярного чемпионата с «Коламбусом» (6:1). На счету 28-летнего канадца стало 119 (43+76) очков в 70 играх сезона.

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