Санду объяснила, зачем приехала в Киев на встречу с Зеленским

Обсуждение вопросов безопасности, энергоресурсов, а также взаимопомощи на пути в Евросоюз является целью визита президента Молдавии Майи Санду в Киев, 25 января заявила она в социальной сети Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
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