Столица Кабардно-Балкарии

Столицу Кабардино-Балкарской республики — город Нальчик прославили немало именитых уроженцев, среди которых талантливый режиссёр Кантемир Балагов, исполнительницы Сати Казанова и Катя Лель, известные спортсмены, журналисты и музыканты.
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