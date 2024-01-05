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КХЛ. «Сибирь» сыграет с «Салаватом», СКА примет «Локомотив», ЦСКА против «Спартака»

КХЛ. «Сибирь» сыграет с «Салаватом», СКА примет «Локомотив», ЦСКА против «Спартака»

СКА примет «Локомотив», в столичном дерби сойдутся ЦСКА и «Спартак».  Фонбет Чемпионат КХЛ Сибирь – Салават Юлаев Дата проведения 5 января, 13.

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