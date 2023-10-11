Правительство Бельгии решило поставить Украине самолеты F-16 к 2025 году

Вооруженные силы Украины получат истребители F-16 из Бельгии. Правительство этой страны решило отправить их к 2025 году, объявила перед встречей министров обороны НАТО в Брюсселе министр обороны Людивин Дедондер.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии