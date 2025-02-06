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Буре — о совете IIHF: когда началось голосование, меня отключили

Буре — о совете IIHF: когда началось голосование, меня отключили

Член совета Международной федерации хоккея (IIHF), специальный представитель Федерации хоккея России по международным делам Павел Буре рассказал, как проходило голосование в совете организации по вопросу отстранения сборной России.

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