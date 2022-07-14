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Азмун об уходе из «Зенита»: «Я был в шоке, когда услышал про вторую команду, но принял это. Кажется, я достаточно помог клубу»

Сердар Азмун рассказал о переходе из «Зенита» в «Байер». – Переносимся в январь. Ты покинул расположение «Зенита» и поехал в отель к «Байеру».

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