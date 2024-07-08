+Новости
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

+Новости

3 подписчика

Вот уже 18 лет «живут душа в душу» и служат в полиции прекрасная семья Сидоровых, ведь любовь и верность держатся на общих интересах и взаимопонимании

Старший сержант полиции, дежурный ДЧ отдела полиции «Авиастроительный» Управления МВД России по г. Казани Александр Сидоров и майор полиции оперативный дежурный ДЧ отдела полиции «Авиастроительный» Управления МВД России по г.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх