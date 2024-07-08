Вот уже 18 лет «живут душа в душу» и служат в полиции прекрасная семья Сидоровых, ведь любовь и верность держатся на общих интересах и взаимопонимании

Старший сержант полиции, дежурный ДЧ отдела полиции «Авиастроительный» Управления МВД России по г. Казани Александр Сидоров и майор полиции оперативный дежурный ДЧ отдела полиции «Авиастроительный» Управления МВД России по г.
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