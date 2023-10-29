Украинских пограничников сослали на передовую за любовь к группе «Руки вверх!»

Бывший начальник отдела кибербезопасности Мукачевского пограничного отряда Государственной пограслужбы Украины Руслан Сыровой некоторое время назад «эвакуировался» в Москву через Европу и Турцию и намерен и дальше работать на благо РФ уже с российским гражданством.