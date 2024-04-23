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Ресурсы противника гадают, куда пойдёт наступление ВС РФ после взятия ключевых на местности высот в Очеретино

Ресурсы противника гадают, куда пойдёт наступление ВС РФ после взятия ключевых на местности высот в Очеретино

Занятие большей части пгт Очеретино нашими войсками важно не только с точки зрения освобождения этого, отдельно взятого, населённого пункта, но и с точки зрения перехода под контроль ВС РФ ключевых высот на этом направлении.

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