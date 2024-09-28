Гути о мадридском дерби: «Реал» набирает обороты и наверняка выйдет на поле, чтобы отомстить за поражение на «Метрополитано» в прошлом сезоне» 

Игра 8-го тура Ла Лиги пройдет в воскресенье на стадионе «индейцев». «Мадридские дерби уникальны. Их дух витает в воздухе столицы, игроки приятно взволнованы и полны желания проявить себя на стадионе соперника… «Реал» начинает набирать обороты, и Винисиус, Беллингем и Ко наверняка выйдут на поле, чтобы отомстить за поражение на «Метрополитано» в прошлом сезоне», – сказал экс-игрок «Реала».