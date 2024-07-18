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Внезапно: Китай снова стал главным торговым партнером Украины.

Внезапно: Китай снова стал главным торговым партнером Украины.

Украинская таможня назвала Китай и Польшу крупнейшими торговыми партнерами страны. Китай с большим отрывом от стран-соперниц стал лидером по импорту на Украину, поставив ей товаров на 4,2 миллиарда долларов, а Польша — по экспорту из Украины, таковы данные Гостаможслужбы Незалежной по итогам первого полугодия.

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