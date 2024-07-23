Бах: у меня нет позиции по поводу участия в Олимпиаде волейболиста ван де Вельде

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил об отсутствии у него позиции по поводу участия нидерландского пляжного волейболиста Стивена ван де Вельде в предстоящих Олимпийских играх в Париже.
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