Аргентина, Бразилия и Мексика отказались осудить спецоперацию РФ на Украине

Аргентина, Бразилия и Мексика отказались присоединиться к позиции американских стран по осуждению спецоперации РФ на Украине, передает ТАСС, со ссылкой на декларацию, принятую в четверг по итогам 15-й Конференции министров обороны Америки (CDMA), которая прошла в Бразилиа.