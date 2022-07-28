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Аргентина, Бразилия и Мексика отказались осудить спецоперацию РФ на Украине

Аргентина, Бразилия и Мексика отказались осудить спецоперацию РФ на Украине

Аргентина, Бразилия и Мексика отказались присоединиться к позиции американских стран по осуждению спецоперации РФ на Украине, передает ТАСС, со ссылкой на декларацию, принятую в четверг по итогам 15-й Конференции министров обороны Америки (CDMA), которая прошла в Бразилиа.

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