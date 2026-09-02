Приставы выловили в тундре двух оленеводов, которые пытались скрыться от суда

На Ямале приставы нашли в тундре двух оленеводов, которые пытались скрыться от суда. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе службы судебных приставов по ЯНАО, оба мужчины являются фигурантами уголовных дел.
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