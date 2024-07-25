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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Реджи Джексон отказался от 3,3 млн долларов при выкупе контракта с «Шарлотт»

Разыгрывающий Реджи Джексон отказался от 3,3 миллиона долларов при выкупе контракта с «Шарлотт», но заработает такую ​​же сумму по новому контракту с «Филадельфией», сообщает HoopsHype со ссылкой на источники в лиге.

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