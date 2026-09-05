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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Kinoshita Group Cup. Трусова, Нелюбова, Фролова, Накаи, Шимада, Жилина выйдут на лед с произвольными программами

6 сентября фигуристки выступят с произвольными программами на турнире Kinoshita Group Cup в Токио. Россиянка Камилла Нелюбова занимает 3-е место после короткой, лидирует японка Ами Накаи.

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