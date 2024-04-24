Вакантный мандат депутата омского заксобрания передадут 38-летнему представителю партии Коммунисты России Олегу Беспалову.
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Вакантный мандат депутата омского заксобрания передадут 38-летнему представителю партии Коммунисты России Олегу Беспалову.