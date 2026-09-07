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Суд в Египте приговорил к смертной казни 12 человек по делу о наркотиках

Суд в Египте приговорил к смертной казни 12 человек по делу о наркотиках

В Египте по делу о наркотиках к смертной казни приговорили 12 человек, включая продюсера и телеведущую Сару Халифу.

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