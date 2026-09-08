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Аргументы недели

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Магнитные бури накроют Землю уже сегодня: 8 и 9 сентября ожидаются удары плазмы

Магнитные бури накроют Землю уже сегодня: 8 и 9 сентября ожидаются удары плазмы

Сегодня, 8 сентября, Земля входит в период повышенной геомагнитной активности. По расчётам специалистов, несколько выбросов плазмы с Солнца могут достичь нашей планеты в течение ближайших двух суток.

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