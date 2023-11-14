МИД КНДР: Белый дом растоптал мир в Европе поставками запрещенного оружия

США уничтожают мир в Европе поставками Украине запрещенных вооружений. Об этом Центральному телеграфному агентству (ЦТАК) заявил глава департамента по делам международных организаций МИД КНДР Чо Чхоль Су.
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