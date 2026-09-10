Две собаки защитили дом от медведя в Пуровском районе

Две собаки защитили свой дом и хозяина от медвежонка в Уренгое. Его мать была замечена неподалеку от местной АЗС, сообщила администрация Пуровского района в «Максе».
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