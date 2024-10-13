17-летнего гонщика с пробитым колесом пытались остановить полицейские и гражданские

Несовершеннолетний гонщик, по заявлению свидетелей, пытался скрыться с места ДТП. В Новосибирске 12 октября 17-летний водитель Toyota RAV4 без госномеров, по словам очевидцев, спровоцировал ДТП возле ТЦ «Горский» и решил скрыться с места происшествия.
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