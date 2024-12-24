В RCC назвали возможной трилогию Шлеменко и Токова: «Можно подумать об этом»

«Трилогия? Можно подумать об этом спустя полгода-год», – сказал босс RCC Николай Клименко. Напомним, что второй бой между Александром Шлеменко и Анатолием Токовым состоялся в декабре-2024, Шлеменко победил раздельным решением судей.