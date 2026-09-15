«Мобилизация на высоком уровне»: политологи раскрыли прогноз на выборы на Дальнем Востоке

Выборы на Дальнем Востоке вряд ли принесут громкие сюрпризы и политические потрясения. Такой прогноз дают опрошенные «ФедералПресс» политологи: они ожидают спокойного голосования и достаточно высокой активности избирателей, хотя ситуация и результаты могут различаться от региона к региону.
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