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Киевский политолог Погребинский назвал одним из условий для нового Майдана на Украине «массированную поддержку извне»

Киевский политолог Погребинский назвал одним из условий для нового Майдана на Украине «массированную поддержку извне»

Киевский политолог Михаил Погребинский назвал условия для нового Майдана на Украине. По данному вопросу эксперт высказался некоторое время назад в разговоре с представителями российских СМИ.

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