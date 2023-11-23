Как выглядит самая большая акула, снятая человеком на камеру

В водах у Мексики дайверы сняли на камеру крупнейшую из всех известных белых акул. Со стороны существо многим напомнило мегалодона — размеры Deep Blue на несколько метров больше стандартных параметров типичных представителей вида.
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