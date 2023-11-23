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TRENDYMEN

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Свежие комментарии

  • Mark Kapustin
    Красивые съёмки 👍Как выглядит сама...
  • Antanas Kuzminskis
    Здоровый мужик.Дай БОГ ему счастья.👍👍👍👍👍.91-летний миллион...
  • Россиянин
    И в России пустыни есть. В Туркменистане тоже могли бы вместо памятников да мавзолеев озеленить землю.Саудовская Аравия...

Как выглядит самая большая акула, снятая человеком на камеру

Как выглядит самая большая акула, снятая человеком на камеру

В водах у Мексики дайверы сняли на камеру крупнейшую из всех известных белых акул. Со стороны существо многим напомнило мегалодона — размеры Deep Blue на несколько метров больше стандартных параметров типичных представителей вида.

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Комментарии
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AK
Antanas Kuzminskis
Акула выглядит гигантской.👍👍👍👍👍.
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15 час.
Элеонора Коган
Да,акула что надо.
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10 час.
Mark Kapustin
Красивые съёмки 👍
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1 час.

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