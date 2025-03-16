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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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  • федор
    Вот и живи там гнидос , а спортивная карьера скоро закончится!Медведев о том, п...
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    Потому что он - гнида.Медведев о том, п...
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Елена Вайцеховская: «Игнатов выдал в произвольной максимум. Невозможно, наверное, не выдать, когда в тебя до такой степени верит твоя женщина»

«Саша Трусова — удивительный человек. Для нее до такой степени всегда была приоритетна семья, дом, родные люди, что мне порой кажется, живи она в прошлом веке в Италии, в сочетании с умением добиваться невозможного и не бояться рисковать, могла бы стать прекрасной capo di capi — справедливой и могущественной главой мафиозного семейства, где своих никогда не дают в обиду.

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