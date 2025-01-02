Фанаты уверены, что Кайли Дженнер беременна от Тимоти Шаламе, и вот почему

Новогоднее чудо, кажется, произошло в большой и дружной семье Кардашьян-Дженнер, которая скоро может пополниться еще одним маленьким представителем: пользователи Сети уверены, что Кайли Дженнер ждет третьего ребенка.
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