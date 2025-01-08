В Крыму зафиксировали выброс мазута на побережье

На побережье Крыма зафиксировали восемь новых случаев загрязнения нефтепродуктами. Выбросы обнаружены в Ленинском районе, а именно на побережье Опукского заповедника и села Яковенково, также в Феодосии, Сакском районе и Евпатории.
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