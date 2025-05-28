Будь в курсе✴
ГлавнаяПравила
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Будь в курсе✴

36 683 подписчика

Дачникам рассказали об эффективности метода смешанных грядок

Дачникам рассказали об эффективности метода смешанных грядок

При выборе культур для смешанных грядок необходимо учитывать их совместимость, поскольку некоторые растения отпугивают вредителей или привлекают полезных насекомых, другие — улучшают структуру почвы или обогащают ее питательными веществами, рассказал депутат Государственной Думы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх