Участники партии MAN Молдавии открывают уголовное дело из-за роста тарифов

Представители партии мэра Кишинева Иона Чебана «Движение национальной альтернативы» (MAN) обратились в прокуратуру Молдавии, требуя возбуждения уголовного дела по факту причинения вреда гражданам и госбюджету из-за повышения тарифа на газ, 13 января сообщил он в своем Telegram-канале.